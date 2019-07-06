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Edremit Kaymakamlığı orman yangınlarına karşı uyardı

Yaz aylarının başlamasıyla beraber Balıkesir’in Edremit ilçesi ve Kazdağları’nda yaşanabilecek orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’ kararları uygulamaya geçirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:24
Edremit Kaymakamlığı orman yangınlarına karşı uyardı

Yaz aylarının başlamasıyla beraber Balıkesir’in Edremit ilçesi ve Kazdağları’nda yaşanabilecek orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’ kararları uygulamaya geçirildi.


‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’ kararları kapsamında, Edremit ilçesinde özellikle orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması gerektiği hususuyla Kazdağları’nın orman yangınlarına karşı korunmasında


Edremit ilçesi mülki hudutları yangına 1. derecede hassas alanlara sahip bir bölge olarak nitelendiriliyor. Bu sebeple vatandaşların herhangi bir duman gördüklerinde 112 acil çağrı merkezi veya 177 alo yangın ihbar hattını aramaları önem arz ediyor. İçinde bulunulan yangın sezonu boyunca vatandaşların ateşli piknik yapmamaları, şayet ateşli piknik yapmak isterlerse izin verilen yerlerde yapmaları gerekmekte. Hava şartlarının orman yangınları açısından risk oluşturduğu zamanlarda bağ-bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmaması gerekmekte. Ayrıca mutluluk feneri (dilek balonu), havai fişek gibi yanıcı maddelerin kontrolsüz kullanımının orman yangınına sebep olabileceği için kesinlikle kullanılmaması gerekmekte. Mahalle muhtarlarının, ormanlarda şüpheli şekilde dolaşan yabancı şahısları sabotaj ihtimaline karşı güvenlik güçlerine ve orman muhafaza memurlarına bildirmeleri önemli. Yangın sezonu boyunca anız yakmak yasak olduğunun yetkililer özellikle altını çiziyorlar.


Hububat hasadından sonra özellikle ormana bitişik tarlaların 2-3 sıra halinde pullukla sürülmesi faydalı olacağı bildirildi.Hububat hasadı esnasında özellikle balya makinesi ve tambur kullanılması sırasında kıvılcım atmasına karşı dikkatli olunması, gerekirse bir gözcü kullanılması, tedbir amaçlı su tankeri veya yangın söndürücü bulundurulması olası bir yangını önlemede faydalı olacağı ifade ediliyor.


Ormanlık alanlarda seyreden araçlardan yanar halde sigara veya ateşli maddeler atılmaması ve dökülmemesi ne yetkililer özen gösterilmesini istiyorlar.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:24
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