Edremit hizmette şaha kalktı

Balıkesir’in Edremit Belediyesinde Selman Hasan Arslan’ın göreve gelmesiyle birlikte yol çalışmaları ciddi hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üç ay içerisinde 180 bin metrekare sıcak asfalt ve parke taş kaplama yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın Fen İşleri Müdürlüğü’ne verdiği talimat ile kent genelinde cadde ve sokak düzenlemeleri hızla tamamlanıyor.Fen İşleri ekipleri tarafından üç ay içerisinde Edremit’in değişik mahallelerinde 86 bin metrekare sıcak asfalt kaplama, 94 bin metrekare kilitli parke taş kaplaması olmak üzere toplam 180 bin metrekare yol düzenlemesi yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, birçok kentte bir yılda yapılan hizmetleri kısa süre içerisinde Edremitliler’e sunuluyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, hiçbir mazerete sığınmadan sadece vatandaşlara hizmet için görev başında olduklarını belirterek “Edremit’te yaşayan her vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Güzel Edremitimiz’i hak ettiği güzel günlere taşımak için ekiplerimiz dört koldan çalışmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde 200 bin metrekare asfalt ve parke kaplaması yaptık. Yaz sezonundaki yoğunluğun ardından kentimiz için hazırladığımız projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız” dedi.