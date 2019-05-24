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Edremit Belediyesinden ‘Ödüllü Atık Pil Toplama’ kampanyası

Van’ın Edremit Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde başlatılan okullarda ödüllü atık pil toplama kampanyası kapsamında 875 kilogram atık pil toplandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Edremit Belediyesinden ‘Ödüllü Atık Pil Toplama’ kampanyası

Van’ın Edremit Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde başlatılan okullarda ödüllü atık pil toplama kampanyası kapsamında 875 kilogram atık pil toplandı.


Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Edremit’teki tüm okullarda başlatılan kampanya ile atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki zararlarını asgariye indirmek amacıyla okullarda çevreye duyarlılık oluşturuluyor. Başlatılan ‘Ödüllü atık pil toplama kampanyası’ kapsamında ilçe okullarına geçtiğimiz yıl 200 adet plastik pil kutusu, 100 adet karton pil kutusu ve 300 adet şeffaf pil kutusu ve afişler Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla dağıtılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TAP Derneği ile Edremit Belediyesinin yürüttüğü kampanya 1 Ekim 2018’de başlarken, 30 Nisan 2019 tarihinde son bulacaktı.



Edremit’te 875 kilogram atık pil toplandı


Edremit ilçesinde başlatılan kampanyada tüm okullarda toplamda 875 kilogram atık pil toplanırken, Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu öğrencileri ise 665 kilogram atık pil topladılar. En çok pil toplayan okulu ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, yakalanan başarı karşısında öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.



“Çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyoruz”


Daha sonra kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sorunların temelden çözülmeye çalışıldığını belirtti. Başkan Say, “Bildiğiniz gibi atık piller yoğun miktarda kimyasal ve zehirli, zararlı maddeler içermekte. Toprağa veya suya atılınca zehirli maddeler toprağa ve suya karışmakta. Bu zehirli ve zararlı maddeler çevremizi, sağlığımızı ve tüm biyolojik çeşitliliğin genetik yapılarını bozmaktadır. Biz bu önemli kampanyanın startını geleceğimiz olan çocuklarımızla başlatıyoruz. Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı tutulmasını sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlıyoruz” dedi.


Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin’in de katıldığı etkinlikte Başkan Say, miniklerle bol bol sohbet ederek çevre ile ilgili sorular yöneltti. Okulun durumu ile ilgili de yöneticilerden bilgiler alan Başkan Say, daha sonra okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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