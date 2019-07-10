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Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kuruldu

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla belediye bünyesinde“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü” kuruldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:09
Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kuruldu

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla belediye bünyesinde“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü” kuruldu.


Edremit Belediyesi bünyesinde 5 yıl boyunca hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ikiye ayrıldı. Bu doğrultuda; kültür hizmetleri ve sosyal yardımlaşma hizmetleri iki ayrı müdürlük bünyesinde hizmet verecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, iki hizmeti ayırarak faaliyet alanlarını arttırmayı ve hizmetleri daha etkili hale getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Arslan, “Çalışmalarımız sonucu; sosyal belediyeciliğin önemli yapı taşlarından biri olan sosyal yardımlaşma hizmetlerinin, ayrı bir müdürlük ve uzman bir kadroyla yürütülmesinin vatandaşlarımız için daha yararlı olacağı kararına vardık. İş birliğini önemseyen, konusunda başarılı bir ekip oluşturduk. Ekibimiz içerisinde görevlendirdiğimiz bir de uzman sosyoloğumuz var. Aile, birey ve toplum refahına destek olmak amacıyla toplumdaki dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayan katılımcı anlayış içerisinde; adil, etkili sosyal yardımlaşma projeleri üreteceğiz. Bizler; sosyal alanda fikri ve projesi olan; STK’larla,yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacağız. Projelerimize gönül verecek herkesle işbirliği içerisinde çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine atanan Aysun Can’da şu anda “Umut Işığı Projesi” adı altında sürdürdükleri çalışmalardan bahsetti. Aysun Can “ Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen; tekerlekli sandalye yardımı, sıcak yemek yardımı, sosyal market, eşya yardımı, Ramazan ayında faaliyete geçen ramazan kolisi yardımı, kış aylarında yapılan yakacak yardımı, kırtasiye yardımı, asker aile yardımı çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanı sıra, Umut Işığı’nın kapsam ve etkinlik alanını genişletmek için çalışmalarımıza hızla başladık. Hedefimiz sosyal yardım projelerimizle tüm belediyelere rol-model olmak.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:09
  1. kültür

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