Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne teşekkür

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki ay içerisinde yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından takdir topladı. Belediye yönetimi de buna kayıtsız kalmayarak sabah saatlerinde mesai öncesi işçilerle bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş ve meclis üyeleri sabah saatlerinde Edremit Belediyesi’nin Eminkuyu garajına giderek Fen İşleri Müdürlüğü işçilerini ziyaret etti. Mesai öncesi işçilerle kahvaltı yapan belediye yönetimi, personelin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını getirdiğini belirterek, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların sonucunda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm personeli özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Yoğun geçecek yaz sezonu öncesi başarılar diliyoruz.” dedi.