Edremit Belediyesinde AYKOME toplantısı

Van’ın Edremit Belediyesinde ‘Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’ toplantısı yapıldı.

Edremit Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Edremit’in altyapı sorunları ile 2019 yatırım programları revize çalışmaları görüşüldü. Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya’nın başkanlık ettiği toplantıya; altyapı yatırım kuruluşlarından VASKİ Genel Müdürlüğü, VEDAŞ, Türk Telekom İl Müdürlüğü, Van AKSA Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ve Turkcell temsilcileri katıldı. Toplantıda ilçede yapılacak kazıların koordineli bir şekilde ilerlemesi için kurum ve kuruluşların uyum içinde çalışmaları ve yapılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması gibi konular ele alınırken, 2019 yılı yatırımları ile ilgili kararlar alındı. Yatırımların çakışmamasının öneminin anlatıldığı toplantıda, kazı ruhsat süreçlerinde yaşanan sorun ve sıkıntıların da hızlandırılması konularında fikir birliğine varıldı.

Toplantı, altyapı yatırım kuruluşlarının görüş ve önerilerini bildirmelerinin ardından soru cevap bölümüyle son buldu.