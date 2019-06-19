Edremit Belediyesi parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor

Edremit Belediyesi daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için kent genelinde başlattığı kaldırım bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın göreve başlamasından sonra başlatılan asfaltlama ve parke taş döşemeleri kent genelinde tüm hızı ile devam ediyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Akçay, Sarıkız, Zeytinli, Altınoluk Mahallesi’nin ardından ilçe merkezinde ki Cennet Ayağı Mahallesi Çıkrıkçı Caddesi’nde kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor.Bozuk ve çukurların oluştuğu Çıkrıkçı yolunda ekipler tarafından uzun ömürlü ve estetik görünümlü buhar parke ve bordür taşı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetiklileri Çıkrıkçı Caddesi’nde ki yol çalışmalarından toplam 28 bin metrekare parke taş kullanılacağını ve yolun yenileneceğini ifade ettiler. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçe genelinde ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Başkan Arslan, bu çalışmalar kapsamında Çıkrıkçı Caddesi’nin yenilendiğini söyledi.