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Edremit Belediyesi ikinci kez Avrupa’dan “12 Yıldız” şehri ünvanını aldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyinin en prestijli ünvanlarından birisi olan “12 Yıldız Şehir” ünvanını ikinci kez almaya hak kazandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
Edremit Belediyesi ikinci kez Avrupa’dan “12 Yıldız” şehri ünvanını aldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyinin en prestijli ünvanlarından birisi olan “12 Yıldız Şehir” ünvanını ikinci kez almaya hak kazandı.


Edremit Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Kamil Saka’nın girişimleri ile başlatılan etkinliklerle ilçenin adını bir kez daha Avrupa Birliği’nde duyuldu.


Edremit Belediyesi tarafından katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başarılı bulunarak ikinci kez “12 Yıldız” şehri ünvanını aldı. İlk kez 2017 yılı etkinlikleri ile bu ünvana layık görülen Edremit Belediyesi 15-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Avrupa çapında yüzlerce belediye tarafından kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda düzenlenen yerel otoritelere ve vatandaşlara göre özel hazırlanan etkinliklerin neticesinde yeniden "12 Yıldız" Şehir ünvanı kazandı. Edremit Belediyesi ilçenin adını bir kez daha Avrupa Konseyi’nin gündemine taşıdı. Strasbourg’taki Avrupa Parlamento binasında düzenlenen ödül törenine katılan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar ve Meclis Üyesi Mehmet Ertaş törene katılan 10 Avrupa ülkesini temsil eden yerel otoritelerinin yöneticileri ile birlikte 2019 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası yılın teması hakkında istişarede bulundular. Toplantı esnasında Strasbourg Türk Büyükelçi Kaan Esener Edremit’in heyetine ziyaret ederek bizzat tebriklerini sundu. Başkan Yardımcısı Acar ve Meclis Üyesi Ertaş yaptıkları açıklamada; "Edremit Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklere katılarak, bu eşsiz başarıya katkı sağlayan değerli gençler, çocuklar, öğretmenler, personelimiz, yerel idareciler ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederek bugün teslim aldığımız "12 Şehir" ödülünü gururla Edremit’imize ithaf ediyoruz. Uluslararası ve Avrupa Birliği’nin teşvik ettiği bu tarz etkinliklerde yer almak Edremit Belediyesi’ne stratejik işbirlikleri, yeni hibe kaynakları ve proje ortaklarının kapılarını açmasını sağlayacaktır” dediler.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
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