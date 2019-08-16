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Edremit Belediyesi ihtiyaç sahiplerine‘ışık’oluyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde Haziran ayında faaliyete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kısa sürede elde ettiği başarıyla takdir topluyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:42
Edremit Belediyesi ihtiyaç sahiplerine‘ışık’oluyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde Haziran ayında faaliyete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kısa sürede elde ettiği başarıyla takdir topluyor.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla, Haziran ayında kurulan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün kısa süre içerisinde elde ettiği başarı takdir topladı. Umut Işığı Projesi kapsamında, İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hiçbir din, dil, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gelen müracaat veya ihbarlar doğrultusunda, Meslek Elemanı Sosyolog eşliğinde vatandaşları evlerinde ziyaret edip, uygun görülen yardımları en kısa zamanda yerine ulaştırıyor. Yapılan incelemeler sonrasında eğer gerekli görülürse, ilgili diğer yardımların bağlanması ya da ilgili tedbir kararlarının uygulanması için diğer kamu kurumları ile iletişime geçiliyor. Bu kapsamda, kuruluş tarihinden bu yana, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 246 aileye toplam 4 bin 274 parça kıyafet yardımı ve 22 eve toplam 88 parça ev eşyası yardımı yaptı. Tekerlekli Sandalye yardımı kapsamında;3 adet manüel tekerlekli sandalye, 1 adet akülü tekerlekli sandalye, 2 adet yürüteç ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aynı zamanda, sosyal adalet anlayışının bir göstergesi olarak, hiç kimsenin gece yatağa aç girmemesi misyonunu baz alarak, 148 kişiye Aşevi sıcak yemek yardımı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet ilkesini esas alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ilerleyen zamanlarda yeni sosyal yardım ve destek projeleri ile hizmet kapsamını genişleteceğini bildirdi. Arslan, ’’Müdürlüğümüz yakın zamanda psiko- sosyal destek ve aile danışmanlığına yönelik hizmetler vermeye de başlayacaktır. Aynı zamanda, gençler, çocuklar, kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı gruplar için eğitimler, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı vb. sosyal sorunlara yönelik farkındalık yaratma ve bilinç arttırma temalı seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenmesini planlıyoruz. Yalnızca, sosyal yardım sunumu değil, sosyal risklere neden olan sosyal sorunların henüz ortaya çıkmadan engellenebilmesi amacıyla, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve hizmetlerin sağlanması da önceliklerimiz arasında. 2 ayda yaptığımız çalışmalarla ilk adımımızı güçlü attık. İhtiyaç analizlerimiz doğrultusunda ürettiğimiz projeleri de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İnsan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarını güçlendirerek örnek bir sosyal belediye olmayı hedefliyoruz.” dedi.


Kurban Bayramı dönemi için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla başlatılan Kurban Bağışı Kampanyası 78 ailenin yüzünü güldürdü. Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı kapsamında, ’hemşehrilik ilişkilerini ve dayanışma ruhunu’’ canlandırmak adına bir kampanya başlatarak vatandaşlara Belediye Aşevi’ne kurban bağışı yapması çağrısında bulundu. Temmuz başından itibaren, gelen müracaat veya ihbarlar doğrultusunda, ihtiyaç sahipleri ikamet adreslerinde Müdürlük personeli tarafından ziyaret edilerek, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıntılı olarak durum tespit incelemeleri yapıldı ve bu doğrultuda bağış alacak aileler belirlendi. Gelen kurban bağışları, belediye aşevinde hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Böylece, çok sayıda çocuğun, yaşlının, engellinin, kadının bu bayramı eski bayramlar tadında geçirebilmesi için çalışmalar yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:42
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