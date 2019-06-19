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Edremit Belediyesi ‘Atık Getirme Merkezi’ kurdu

Van’ın Edremit Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında ilçenin 3 farklı noktasına ‘Atık Getirme Merkezi’ kurdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:29
Edremit Belediyesi ‘Atık Getirme Merkezi’ kurdu

Van’ın Edremit Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında ilçenin 3 farklı noktasına ‘Atık Getirme Merkezi’ kurdu.


Edremit Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birlikte yürüttüğü Sıfır Atık projesi kapsamında ilçenin farklı bölgelerine ‘Atık Getirme Merkezi’ kuruldu. Proje sayesinde ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor.


Kurulan merkezlerle ilgili açıklamalarda bulunan ve vatandaşlara da uyarılarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, geri dönüşüm noktalarının belirlendiği bölgelere ‘Atık Getirme Merkezi’ kurduklarını belirtti. Başkan Say, “Bu istasyonlarda; pil, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar, cam, metal, plastik ile kâğıt atıklar için 7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Bir pet şişenin bile doğada kaybolması binlerce yıl alıyor. Bu tür atıkların verdiği zarar, dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahrifata sebep olmaktadır. Düşünmeden denize veya sokağa atılan çöplerin çevreye ve doğal yaşama ne derece zarar verdiğinin farkında olmamız ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekmektedir. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, ilçenin 3 farklı noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere, evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir” dedi.


Şu anda kullanılmakta olan 3 atık getirme merkezlerinin SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü, Lala Paşa Parkı ve Edremit merkezde bulunan marina otoparkında olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:29
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