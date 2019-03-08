0553 313 94 23

Edremit Belediye Meclisi’nde veda toplantısı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde dönemin son meclis toplantısı yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 15:04
Edremit Belediye Meclisi’nde veda toplantısı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde dönemin son meclis toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın başkanlık ettiği meclis toplantısında tüm meclis üyelerine, beş yıl boyunca birlikte hayata geçirdikleri hizmetler için teşekkür etti.


Edremit Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Yapılan toplantı, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde 5 yıllık dönemin son meclis toplantısı oldu. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapılan Mart Ayı meclis toplantısında CHP, AK Partili, MHP’li ve bağımsız meclis üyeleri katıldı. Toplantıda toplam 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, beş yıl boyunca Edremit’e hizmet ettiklerini belirterek “5 yıl boyunca birlikte hayata geçirdiğimiz hizmetler için tüm siyasi parti gruplarında ki meclis üyesi arkadaşlarıma, daire müdürlerime ve personelime teşekkür ediyorum” dedi. Meclis üyelerinden helallik isteyen Başkan Saka, “Bu süreç içerisinde kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız var ise haklarını helal etinsinler. Bende sizlere hakkımı helal ediyorum. Ben her zaman bir abi, kardeş, arkadaş gibi sizlerin yanında olacağım. Yeni dönem ailelerimize, Edremit’imize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna’da aynı dileklerde bulunarak meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Toplantı sonunda meclis üyeleri ve daire müdürleri birbirleri ile vedalaşıp toplu fotoğraf çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:04
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi
    1. Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    2. Zeybekci’den her kadın için bir fidan
    3. Antalya Kadın Müzesi, kadınları müzede..
    4. İş dünyasının öncü isimleri kahvaltılı..
    5. Ayten Usta, yılın kadın iş insanı..
    6. Otomotiv devi, 5 bin kişiyi işten çıkara
    7. Bakan Akar’ın eşi ve komutan..
    8. Kadına yönelik şiddete mor..
    9. Karacabey Belediyespor taraftarından..
    10. Pekcan: "Bu kredi yüzde 51'i kadın..
    11. Karacabey Belediyespor, yenilmezlik..
    12. Sultangazi’ye ikinci millet..
    13. Vicdan Hareketinden İngiltere'de gösteri
    14. Kurtulan: “Enerjimizi Mustafakemalpaşa..
    15. HAVAİST'e kadın eli değdi
    16. 4 kişiyi öldüren zanlı hakkında karar..
    17. Taliban, Afgan hükümeti ile ateşkesi..
    18. ESOGÜ ESKAM kadın üniversite personeli..
    19. Gönül Timleri gönülleri kazanıyor
    20. Antalyaspor, Galatasaray maçı..
    21. Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı
    22. Pekcan: "Eximbank ve QNB Finansbank iş..
    23. Akseki’de mahallelere kilit parke taşı..
    24. 239 yolcusuyla kaybolmuştu! 5 yıllık..
    25. Kadınlar Gününde sahaya çıkıp..
    26. Nusaybin’de Öğretmenler 8 Mart Dünya..
    27. "ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik..
    28. Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe..
    29. Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!
    30. Kaymakam Ayca, kadınların gününü..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti