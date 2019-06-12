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Edremit Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:26
Edremit Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Toplantıda yeni araç alımları da dahil olmak üzere toplam 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Edremit Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı mazeretli olan bir üyenin haricinde 30 meclis üyesinin katılımı ile yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda Altınoluk Mahallesi, 1852 ada 18 no.lu parsel malikinin,“1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan taşınmazının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükmü gereği değerlendirilmesi’ istemli talebi, İlçe sınırları içinde ki mevcut pazaryerlerinin nizam, kontrol ve intizamı için ‘Pazaryeri Komisyonu’ kurulması, 07.05.2019-210 sayılı meclis kararı ile Hukuk veKira Tespit Komisyonuna havalesi yapılan ‘1966 Edremitspor’a gelir getirmesi amacıyla Edremit Faruk Serpil Parkı içinde ki mevcut çay bahçelerini, bedel karşılığında 5 yıl süre ile alt kiralama yetkisi verilerek tahsis edilmesi, 07/05/2019-211 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılan “Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Gürcan Polat’ın ‘kazı çalışmalarıyla ilgili ayni ve nakdi yardım’ talebiyle ilgili hazırlanan komisyon raporu, bu yıl 15.si düzenlenecek “Edremit Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri” nin 28/06/2019 tarihinde düzenlenmesi, Edremit Yorkshıre Kanarya Kulüp Derneği’nin 19-20 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan ‘Yorkshıre Kanarya Yarışması için Belediye ile Ortak Hizmet Projesi kapsamında destek verilmesi, belediye bünyesinde Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeni araç alımı için riyaset makamına yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.


Ayrıca CHP’li Maruf Gündoğdu ayın meclis üyesi, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, ayın müdürü seçildi.


İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıyı CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, ve izleyici olarak vatandaşlar takip etti. Toplantı Edremit Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:26
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