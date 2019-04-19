Edremit Belediye Meclisi toplandı

Van’ın Edremit Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez toplandı.

AK Parti’li Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında toplanan belediye meclisi toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 12 AK Parti ve 19 HDP’li üyeden oluşan meclis toplantısı; yeni başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerinin belirlenmesi ile devam etti.

Diğer gündem maddelerinin de tek tek görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Say, hayırlı olması temennisinde bulundu. İkinci meclis toplantısının ise 6 Mayıs 2019’da yapılacağını ifade eden Başkan Say, daha sonra ilk meclis toplantısı oturumunu kapatarak, meclis üyelerine teşekkür etti.