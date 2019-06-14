Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerinden resim sergisi

Van’ın Edremit ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergi büyük beğeni topladı.

Van-Şişli Öğretmenevindeki resim sergisine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Şube Müdürü İsmet Samsa’ nın yanı sıra Edremit Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Feyat Erdemir, Burcu Şahin, Ercan Ulutaş, Okul Müdürü Münir Kıyat, okulda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Münir Kıyat, "Bugün 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzellikleriyle ve zorluklarıyla bir yılı daha geride bırakırken, Edremit Anadolu Lisesi olarak resim konusunda yetenekli öğrencilerimizin yaptıkları resimleri sergilemenin heyecanını yaşıyoruz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin’e, okul aile birliğinin değerli üyelerine, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize şükranlarımı sunarım. Artık okul bitti tatil başlıyor. Tüm öğrencilerimize ve ailelerine güzel bir tatil geçirmelerini dilerim. Ancak tatil bile olsa yapılacak güzel ve faydalı işler yapılmasını hasseten tavsiye ederim, hepinize saygılar sunarım" dedi.

Etkinlik, okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin çektikleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.