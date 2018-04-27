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EDOK Eski Komutanı müebbet aldı!

15 Temmuz darbe girişimi davasında eski EDOK komutanı Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:32
EDOK Eski Komutanı müebbet aldı!

15 Temmuz darbe girişimi davasında eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) komutanı Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davada, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:32
  1. Korgeneral Metin İyidil

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