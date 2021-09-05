Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman öldü? Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımda oynadı?

Ediz Bahtiyaroğlu ölüm nedeni neydi? Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Futbola Bursaspor'un altyapısında başlayan Ediz Bahtiyaroğlu, 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.

Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi. 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ediz Bahtiyaroğlu millî takım kariyeri

Ediz Bahtiyaroğlu, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giymiştir. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 11 kez millî olup 1 gol atmıştır. 21 yaşını dolduran Ediz, Ocak 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımı teknik direktörü Safet Sušić ile görüştükten sonra, 5 Şubat 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımında oynayacağını açıklamıştır. Buna rağmen millî takımda forma giyememiştir.