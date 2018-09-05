Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu neden ölmüştü?

Eskişehirspor forması giyen 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölümünün 6. yıl dönümünde anıldı. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu neden ölüm nedeni neydi?

Fenerbahçe, sosyal medya hesabında Ediz'in son olarak formasını terlettiği Eskişehirspor'daki fotoğrafı paylaşılarak, "Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar." mesajı yayımlandı.

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Ediz, futbola Bursaspor’un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor’un PAF takımında forma giydi. Samet Aybaba Ediz’in bonservisini Bursaspor’dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını Intertoto Kupası’nda oynadı. Keçiörengücü’ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor’un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Turkcell Süper Lig’deki ilk maçına 4 Ağustos 2006’da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor’a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giydi. 30 Eylül 2006’da ilk 11’de çıktığı Sivasspor maçıyla takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009’da törende Gizem Yurtoğlu’yla nişanlanmıştı.