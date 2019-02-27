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‘Edirne’nin Kuşları’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) tarafından düzenlenen, ‘Edirne’nin Kuşları’ isimli fotoğraf sunumu fotoğrafseverler tarafından ilgiyle izlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:08
‘Edirne’nin Kuşları’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) tarafından düzenlenen, ‘Edirne’nin Kuşları’ isimli fotoğraf sunumu fotoğrafseverler tarafından ilgiyle izlendi. Katılımın çok yoğun olduğu programda, kent genelinde yaşayan yaklaşık 250 çeşit kuş türü gösterildi.


Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği’nin organizasyonunda Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi’nde düzenlenen ‘Edirne’nin Kuşları’ isimli fotoğraf gösterimi büyük ilgi gördü. Sunuma Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Hayatının büyük bir bölümünü özellikle Trakya Bölgesi’nde ve Edirne’de yaban hayatını belgelemeye adayan fotoğraf gönüllüsü Ali Çıtak tarafından hazırlanan sunumda yaklaşık 250 kuş türü fotoğrafseverlerle buluştu.



"Hayatının büyük bir bölümünü yaban hayatını belgelemeye adadı"


Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) Başkanı Enver Aydın, "Derdimiz fotoğraf. Bu defa Edirne’nin kuşlarını hedef aldık. Hayatının büyük bir bölümünü yaşadığı şehrin yaban hayatını belgelemeye adayan, Edirneli fotoğraf gönüllüsü değerli büyüğümüz Ali Çıtak’ın keyifli sunumuna katılan fotoğraf sevdalısı dostlarımıza, bu sunumda da bizlerin yanında olan, Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Müdürümüz Özlem Takındı ve personeline, bizlere her daim desteklerini esirgemeyen ve bu gece bizleri yalnız bırakmayan değerli belediye başkanımız Recep Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Onların da yaşamaya hakkı var"


Edirne’nin kuşlarını fotoğrafları ile belgeleyen Çıtak da sunumların ardından yaptığı açıklamada, "Doğada her şey bir düzen içerisinde. Bir tane tuğlayı bir binadan çıkartırsanız binanın yapısı bozulur. Doğa da aynı böyle. Doğaya saygı duyalım. Kuşların da insanlar kadar yaşamaya hakkı var. Tüfekler ile değil de böyle fotoğraf makineleri ile vurulmalı" dedi.


Programın sonunda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, fotoğraf gönüllüsü Ali Çıtak’a, EFSED adına teşekkür belgesini takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:08
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