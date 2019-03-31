Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Abdullah Naci Ünsal kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:30
Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Abdullah Naci Ünsal kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Naci Ünsal 2 bin 516, AK Parti adayı Mehmet Kerman 2 bin 509, MHP adayı İsmet Görgülü 135 oy aldı.
- Ünsal'ın öz geçmişi -
1966 yılında İpsala ilçesinde doğdu. Üniversite mezunu Ünsal, evli ve 2 çocuk babası.
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