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Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Abdullah Naci Ünsal kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 21:30
Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Abdullah Naci Ünsal kazandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Abdullah Naci Ünsal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Naci Ünsal 2 bin 516, AK Parti adayı Mehmet Kerman 2 bin 509, MHP adayı İsmet Görgülü 135 oy aldı.

- Ünsal'ın öz geçmişi -

1966 yılında İpsala ilçesinde doğdu. Üniversite mezunu Ünsal, evli ve 2 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:30
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