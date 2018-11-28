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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde sel sularına kapılan Veysel Evren'in (78) cesedi bulundu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:37
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:37
EDİRNE
havsa
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