Edirneli esnaflar ‘Edirneli Fatih’ anısına padişah macunu dağıttı

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefatının 538. yılında, Edirneli esnaflar, "Bana Edirneli Mehmet deyin" diyen, ulu hakanın anısına vatandaşlara ve turistlere ’padişah macunu’ dağıttı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’nin gölgesinde, Fatih Heykeli ve Şahi Topları Sergi Alanı’nda toplanan esnaf, vatandaşların da katılımıyla, bir çağ açıp bir çağ kapatan Edirne doğumlu İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için dua etti.

"Allah mekânını cennet eylesin"

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ’Edirneli Mehmet’i dualarla ve hayırlarla andıklarını söyledi. Dinar, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) müjdelediği o güzel komutan, cihan padişahı Edirneli Fatih Sultan Mehmet’in vefatının yıldönümü dolayısıyla burada vatandaşlara özel olarak hazırladığımız padişah macunu dağıtıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Biz onun hemşehrileri olmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Şekerlemeci Arif Meriç de “Edirneli esnaflar olarak kendisini her yıl anıyoruz. Hayrına ikramlar yapıp dağıtıyoruz. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Edirneli vatandaşlar ve kenti dolaşmak için gelen çok sayıda turist de Fatih Sultan Mehmet hayrına dağıtılan padişah macununa büyük ilgi gösterdi.