Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında

EDİRNE (AA) - Son yıllarda Bulgar ve Yunan turistlerin akınına uğrayan Edirne'de, esnaf müşterileriyle daha iyi anlaşabilmek için dil kurslarına başladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kentte bulunan esnafın dil sorununu çözmek için Bulgarca ve Yunanca dil kursu açıldı.

Kursa yoğun ilgi gösteren esnaf, Yunanca ve Bulgarca öğrenmeye başladı.

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Serra Yazıcı Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun olarak geldiğini, kent esnafının da müşterileriyle daha iyi anlaşabilmeleri için açılan kurslara ilgi gösterdiğini belirtti.

Esnafa daha çok konuşma diline yönelik Yunanca öğrettiğini anlatan Özer, "Alfabeden başlıyoruz fakat pratik günlük konuşma diline ağırlık veriyoruz. Kurs bitiminde esnafımız gelen müşterileriyle daha iyi iletişim kuracak, daha iyi satış yapacak." dedi.

Özer, kursun 136 saat süreceğini ve nisan ayında kursu tamamlayan esnafa sertifika verileceğini aktardı.

Kursiyerlerden Fahriye Gencer (55) ise eğitimin çok faydalı geçtiğini ve çok memnun olduğunu söyledi.

Kursun özellikle ticari anlamda esnafın çok işine yarayacağını vurgulayan Gencer, "Çok memnunum. Gelen turistlerle daha iyi iletişim kuracağız. Ticari ilişkilerimiz gelişiyor. Ayrıca Bulgaristan'a da gittiğimizde orada meslektaşlarımızla anlaşabilme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

- "Dillerinin konuşulması hoşlarına gidiyor"



ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da Bulgaristan ve Yunanistan'dan günübirlik gelenlerin alışverişlerini Edirne'den yaptıklarını dile getirdi.

Esnafın dil bilmemesi nedeniyle turistlerle sağlıklı iletişim kuramadığına dikkati çeken Zıpkınkurt, "Bu sorunla alakalı olarak hem Bulgarca hem de Yunanca kursu açtık. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortak çalışma yaptık. Kursu bitiren esnafımız, artık misafirlerimizle daha iyi iletişim kuracak. Bu çok önemli, çünkü turistler dertlerini anlatabildikleri zaman, kendilerini yabancı hissetmiyor. Kendi dillerinin konuşulması onların hoşlarına gidiyor." diye konuştu.

- Son 10 ayda 2 milyon Bulgar ve Yunan turist geldi

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok turist alan üçüncü il olduğunu belirtti.



Türkiye'de metrekareye en fazla eser düşen şehrin Edirne olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Edirne, envanterindeki bin 585 eserle Türkiye’de metrekare başına en fazla tarihi eserin düştüğü şehir olmakla gururludur. İstatistiklere ve rakamlara bakacak olursak, son 10 ayda Edirne'ye 2 milyon Bulgar ve Yunan turist geldi. Bulgar ve Yunan turistler, bizim en iyi dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz. Kentin turizmine önemli katkılar sunuyorlar. Esnafa yönelik açılan dil kursu önemli bir adım. Esnafımızın turistlerle daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak, dolayısıyla da turizme olumlu etkileri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıoğlu, Edirne'deki sınır kapılarında Bulgar ve Yunan turistlerin "WhatsApp istek ve şikayet hattı" üzerinden taleplerini kendilerine iletebildiklerini de sözlerine ekledi.



