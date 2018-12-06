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Edirneli ciğerciler "Dünya Tava Ciğer Günü" istiyor

Edirneli ciğerciler, yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" ilan edilmesi için çalışma başlattı- Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar:- "Tava ciğerin festivali yapıldı, tava ciğerin coğrafi işareti bizde, dünyanın en büyük tavası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bunları başardık. Bundan sonra yılda bir günün 'Dünya Tava Ciğer Günü' ilan edilmesini istiyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:30
Edirneli ciğerciler "Dünya Tava Ciğer Günü" istiyor

EDİRNE (AA) - Edirneli ciğerciler, Osmanlı'dan günümüze miras, adına türküler yakılan meşhur tava ciğeri için yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" olarak kutlanmasını istiyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği, Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurul'da mevcut başkan Bahri Dinar güven tazeledi.

Genel Kurul sonrası Edirneli ciğerciler, ciğer dükkanlarıyla ünlü Orta Kapı Caddesi'nde bir araya gelerek, sazlı sözlü basın açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin ününün sınırları aştığını, yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" ilan edilmesini istediklerini söyledi.

Tava ciğerin Edirne ve Türk mutfağının önemli gastronomik öğelerinin başında geldiğini anlatan Dinar, şunları kaydetti:

"Tava ciğeri ve derneğimiz, çalışmalarımız neticesinde dünya çapında bilinen bir dernek. İki ay önce dernek olarak Japonya'ya program çektik. Tava ciğerin festivali yapıldı, tava ciğerin coğrafi işareti bizde, dünyanın en büyük tavası Guinness Rekolar Kitabı'na girdi. Bunları başardık. Bundan sonra yılda bir günün 'Dünya Tava Ciğer Günü' ilan edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Dernek olarak bunun olması için tüm çalışmaları yürüteceğiz. Türk kahvesinin bir günü var, hamburgerin bir günü var ancak her şeyini tamamlamış, marşı, festivali, coğrafi işareti olan tava ciğerin günü yok, onun da olmalı. Yılda bir günün tüm dünya için 'Dünya Tava Ciğer Günü' ilan edilmesini istiyoruz."

"Dünya Tava Ciğer Günü İstiyoruz" pankartı açan ciğerciler, tava ciğer türküsü ve Roman havaları eşliğinde oynadı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:30
  1. "Dünya Tava Ciğer Günü"
  2. ciğerciler
  3. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar
  4. Genel kurul

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