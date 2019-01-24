Edirnekapı’da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı Edirnekapı'da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından, metrobüs seferleri yeniden başlarken araç trafiği normale döndü

Edirnekapı'da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada metrobüs yoluna giren ismi öğrenilemeyen yayaya metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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