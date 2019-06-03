0553 313 94 23

Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram

Ramazan Bayramı’nın arifesinde şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:42
Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram

Ramazan Bayramı’nın arifesinde şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu şehitlikte hüzün ve gözyaşı vardı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü arife günü Edirnekapı Şehitliği’nde, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenledi.


Arife günü Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı. Mezar başlarında dualar okuyan şehit aileleri ve yakınları bir bayram arifesini daha buruk geçirdi. İBB ekipleri, kabristan ziyaretine gelen şehit yakınlarının duygularını paylaştı.



“Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur”


Şehit Piyade Komando Er İlhan Yurt’un kabri başında dua eden anne Seher Yurt, “Çok acı, evlat acısı çok kötü. Hala yarası taze. Şehit geldikçe hala aynı acıyı taşıyoruz. Yavrumun acısı çok büyük. Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur. Biz yaşayan bir ölüyüz. Hiçbir şeyin tadı yok” dedi.



“Her bayramımız uzun yıllardır buruk geçiyor”


Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Namık Ayhan Akbaba’nın abisi Orhan Akbaba ise, “Ramazan Bayram arifesi buradayız. Tüm şehitlerimizi ve rahmetli abimi ziyarete gelip bayramlaşmak için buradayız.Her bayramımız uzun yıllardır buruk geçiyor. Belki yüzlerce defa hasretten, özlemden burnumun direğinin sızladığı çok hissettim. Ondan kalan hatıraları koklamak zor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’tan İdlib’de saldırıları durdurun çağrısı
    1. Trump’tan İdlib’de saldırıları..
    2. Midyatlılar, Başyurt Derneği iftarında..
    3. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın..
    4. Sinoplu Esra Öğretmenden Diyarbakırlı..
    5. Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli..
    6. Dananın çarpması sonucu beton zemine..
    7. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık..
    8. AFAD’tan afet ve acil durumlara karşı..
    9. Para Dans Milli Takımı Mainhatten..
    10. İSO Türkiye İmalat PMI 45,3 oldu
    11. Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz
    12. Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine..
    13. Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor
    14. Gaziantep’te bayram alışverişi..
    15. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    16. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    17. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    18. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    19. Fiyat artışları (4)
    20. Elazığ 3.1 ile sallandı
    21. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    22. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    23. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    24. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    25. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    26. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    27. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    28. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    29. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    30. İzmit Bayrama temiz girecek
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular