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Edirne'deki sağanak yağış

Türk Kızılay'ı Edirne'nin Oğulpaşa köyünde kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri zarar gören vatandaşlara yardımda bulundu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:49
Edirne'deki sağanak yağış

EDİRNE (AA) - Edirne'deki selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir yandan da evlerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Köyde su baskınların getirdiği çamurlu su nedeniyle birçok evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerinde sağlam kalan eşyaları toplayan vatandaşlara, Türk Kızılay'ı Edirne Şubesiz de çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Türk Kızılay'ı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan su baskınının olduğu günden bu yana vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

İlk etapta olayda zarar gören vatandaşlara kuru gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi dağıttıklarını anlatan Çakay, "İlk önce tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın. Dün vatandaşlarımıza sıcak yemek, kıyafet, kuru gıda ve temizlik malzemesi dağıttık. Bugün de yardımlarımız devam etti. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacağız, vatandaşlarımızın acılarını dindireceğiz." dedi.

Köy sakinlerinden Süleyman Özen ise derenin taşması nedeniyle evlerinin yıkıldığını, aracının da sular altında kaldığını belirtti.

Şimdilik komşularında yattıklarını anlatan Özen, "Vallahi nerede kalırız, nasıl yaparız bilmiyorum. Evlerimiz sıfırlandı. Şimdilik komşularda idare ediyoruz. Sonra ne olur bilmem. Kızılay'a yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:49
  1. Kızılay
  2. kuvvetli sağanak
  3. sel
  4. yardım

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