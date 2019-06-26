Edirne’deki feci kazada yaralanan 7 kişi Keşan’a getirildi Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi.

Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesi’nde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.

Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi. Burada kısa sürede tedavi altına alınan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.