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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 893 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 893 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

25 Ekim 2019 Cuma 17:32
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 893 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Fas, Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, Irak, Somali, Nepal, Tunus, Bangladeş, İran ve Afganistan uyruklu 893 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:32
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  4. Fas
  5. Filistin
  6. Suriye
  7. Mısır
  8. Pakistan
  9. Irak
  10. Somali
  11. Nepal
  12. Tunus
  13. Bangladeş
  14. İran
  15. Afganistan
  16. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  17. Keşan
  18. Meriç
  19. İpsala
  20. Uzunköprü ilçeleri

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp4 sa önce
    Bırakın garibleri bari Avrupaya gidip hayatlarını kurtarsinlar. Bizdeki 10 milyon resmi gayri resmi olanlarının ne bize ne kendilerine faydalari var. Burada bunların daha da fazlasını tutsak yinede Avrupaya yaranamayız. Allah yardımcıları olsun.

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