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Edirne'de 855 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 855 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Ekim 2019 Cuma 17:11
Edirne'de 855 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Filistin, Suriye, Fas, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Vietnam, Libya ve Çin uyruklu 855 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:11
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  4. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  5. Filistin
  6. Suriye
  7. Fas
  8. Cezayir
  9. Mısır
  10. Bangladeş
  11. Pakistan
  12. Vietnam
  13. Libya
  14. Çin
  15. düzensiz göçmenler
  16. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  17. İpsala
  18. Uzunköprü
  19. Meriç ilçeleri

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