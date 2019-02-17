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Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş konaklar onarıldı

Edirne Valiliğince geçen yıl başlatılan Edirne Konaklarını İhya Projesi kapsamında tarihi konaklar ayağa kaldırıldı- Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan:- "Edirne turizmine hizmet edecek mekanlar ve kaliteli işletmeler kurdurmayı hedefliyoruz"

17 Şubat 2019 Pazar 13:16
Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş konaklar onarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince kentte atıl durumda olan tarihi konakların ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan ihya projesi kapsamında yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş konaklar ayağa kaldırıldı.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Konaklarını İhya Projesi'nin geçen yıl başladığını söyledi.

Çevre Koruma Vakfı Başkanı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla konak restorasyonlarının sürdüğünü belirten Eraslan, bu kapsamda üç konağın onarımının tamamlandığını söyledi.

İhyasında son aşamaya gelinen Üç Şerefeli Cami'nin arka sokağındaki konağın konuk evi olarak kullanılmasının planlandığını anlatan Eraslan, ihya edilen diğer konakların ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ve Çevre Koruma Vakfı'na hizmet verdiğini anlattı.

Restoresi planlanın 6 konağın daha olduğunu dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda inşaat sezonunun da açılmasıyla konaklarımızın restorasyonuna başlayıp Edirne'nin turizmine hizmet edecek mekanlar ve kaliteli işletmeler kurdurmayı hedefliyoruz. Bu projemizi konak sahiplerine yönelik başlattık. Bu kapsamda valilik ve vakıf olarak her türlü hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Doğru çalışma ve iş gücü mantığıyla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Proje, rehberlik ve uygulama destekleri veriyoruz. Konak restorasyonu ile ilgili de vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Desteğimiz sürmeye devam edecek. Temel hedefimiz konakları ihya edebilmektir ve bunun Edirne'ye ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

- 578 tarihi konak tespit edildi

Ali Eraslan, Edirne Konaklarını İhya Projesi'nde konaklarla ilgili hedeflere emin adımla ilerlediklerini belirterek, Edirne'de tespit edilen 578 tarihi konak bulunduğunu ifade etti.

Konak sahipleriyle birebir iletişime geçtiklerini anlatan Eraslan, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak yıkılmak üzere olan, yok olmaya yüz tutmuş konaklarla işe başlamayı uygun gördük. Bu kapsamda 117 konak sahibiyle yapabilirliği artırmak suretiyle temaslarda bulunduk. 578 konaktan, hedefimiz yüzde 10 başarılı olabilsek bile, 50 konağı kurtarmak mantığıyla hareket ettik. 50 konağın ihyası ciddi bir sayıdır Edirne tarihi ve turizmi için. Asıl hedefimiz yüzde 10 başarıydı, şu an başarı grafiğimizi tutarak 117 konakta 10 konak yapmak suretiyle hemen hemen hedeflediğimiz başarıyı sağlıyoruz. Şu an 3 konağımızı tamamladık, yaz sezonuyla 6 konağımızın da restorasyonunu başlatıp, faaliyete geçirmeye çalışacağız."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:16
  1. Edirne Valiliği
  2. kaliteli işletmeler
  3. Tarihi Konaklar
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