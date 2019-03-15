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Edirne’de ‘Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği, Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan hain terör saldırısına tepki gösterdi.

15 Mart 2019 Cuma 16:32
Edirne’de ‘Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği, Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan hain terör saldırısına tepki gösterdi.


Edirne’de Eski Cami’de düzenlenen basın açıklamasını okuyan TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederek İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı provakatif saldırılara değindi. İsrail’in söz konusu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açıdan karşılığının olacağını ifade eden Nas, yaşanan olayları kınadı.


İsrail’e karşı atılacak her adımda devletin yanında olduklarını dile getiren Nas, "En ufak zerresinde bir acı olduğunda da içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu’nun ülkemizin Cumhurbaşkanı’na ’diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail terör devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa’mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz" dedi.


"Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık" diyen Nas, "Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:32
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