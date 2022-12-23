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Yerel Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 10:14:00 -
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler İ.B. ve E.H'nin yolcu olarak bulunduğu ticari aracı Babademirtaş Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 39,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

 

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