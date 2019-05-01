Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Kent merkezinde Bulgaristan plakalı bir otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 18 kilogram skunk ele geçirildi01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, kent merkezinde K.K.D'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 43 poşette toplam 17 kilo 888 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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