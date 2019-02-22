Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" yapılacak



EDİRNE (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından, "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenlenecek. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenecek futbol turnuvasına, 8 kadın takımının başvurduğu duyuruldu. Turnuvanın ilk karşılaşmasının, 25 Şubat Pazartesi günü İlhami Ertem Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in de katılımıyla yapılacağı belirtildi. Organizasyonun final karşılaşmasının ise 8 Mart Cuma günü oynanacağı aktarıldı.







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