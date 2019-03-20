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Edirne'de, tekstil sektöründe istihdam artacak

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt:- "İhracat arttığı sürece istihdam da devam edecektir. Bu ihracat, ekonomik anlamda hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne'ye yeni tekstil fabrikaları da kurulması planlanıyor"

20 Mart 2019 Çarşamba 12:52
Edirne'de, tekstil sektöründe istihdam artacak

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de tekstil sektöründe yeni istihdam alanları oluşturulacağını söyledi.

"İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında ETSO ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Zıpkınkurt, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinin işverenlere ve yatırımcılara önemli fırsatlar sağladığını anlattı.

İstihdama katkı sağlayacak işverenlere farklı alanlarda teşvikler verildiğini anımsatan Zıpkınkurt, "Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşviklerden yararlanalım. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. En az bir vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkı sağlayın hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz oldun." dedi.

Zıpkınkurt, Edirne'ye yeni tekstil fabrikalarının açılmasıyla bu alandaki istihdamın artacağını vurguladı.

Kentteki tekstil fabrikalarının ihracat ağırlıklı çalıştığını ve yeni eleman ihtiyacının sürekli arttığını dile getiren Zıpkınkurt, şöyle devam etti:

"Edirne'de tekstil iş kolunda ciddi bir istihdam yaratılıyor. Fabrikaların birçoğu ihracata çalışıyor. Üretimlerinin yüzde 70'i yurt dışına gidiyor. Bu anlamda ihracat arttığı sürece istihdam da devam edecektir. Bu ihracat, ekonomik anlamda hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne'ye yeni tekstil fabrikaları da kurulması planlanıyor. Son günlerde yeni açılması planlanan fabrikalarla ilgili iş insanlarıyla görüşüyoruz. Onların yer talepleri doğrultusunda uygun yer aranıyor. Tabii şu anda Edirne'deki tekstil fabrikaları kentte yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyor. Büyük bir tekstil fabrikamız Edirne'de personel bulamadığı için Babaeski ilçesine işçi bulabilmek için büro açtı.

Edirne, kadın istihdamı açısından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Tabii fabrikalarda kadın-erkek ayrımı da yapılmıyor. Fabrikalarımız istihdam oluşturuyor. Fabrikalar ve iş yerleri yaptığımız görüşmelerde işçi bulamamaktan yakınıyor. Bana göre Edirne'de işsizlik yok, iş beğenmeme gibi bir durum var."

ETB Başkanı Özay Öztürk ise verilen desteklerin işverenlere avantajlar sağladığını belirterek, kentin yapısına uygun sektörlere yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:52
  1. "2019 İstihdam Seferberliği"
  2. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk
  3. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt
  4. tekstil

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