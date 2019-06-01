Edirne'de "tefecilik" operasyonu
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 35 bin lira değerinde 11 adet ilamsız ödeme emri, 150 bin lira değerinde 6 adet dolu senet, bir adet ruhsatsız tabanca, 197 adet fişek, 31 bin lira, 4 adet cep telefonu, 3 adet bıçak, 9 adet banka dekontu, 4 adet vadeli hesap cüzdanı, 12 adet tapu senedi ve elektronik aletler ele geçirildi- 11 şüpheliden 8'i tutuklandı01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00
EDİRNE (AA) - Edirne merkezli düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Edirne merkezli Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 35 bin lira değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin lira değerinde 6 dolu senet, bir ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 31 bin lira para, 4 cep telefonu, 3 bıçak, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi ve elektronik aletler ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O. ve O.K. tutuklandı.
M.D, A.K. ve Ü.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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