Edirne’de tarımsal araziler hayvansal gübreyle buluşacak

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği tarafından uygulamaya başlanacak olan proje kapsamında, atıl durumunda bulunan hayvansal gübrelerin geri dönüştürülerek, yeniden toprakla buluşturulacağı açıklandı.

Edirne Merkez İlçe Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, düzenlediği basın toplantısında, "Toprağın Gıdası Çiftlik Gübresi, Toprağımızı Verimli Hale Getiriyoruz" projesini hayata geçirdiklerini ve üreticilerin kullanımı için gübre dağıtım makinesi aldıklarını söyledi.

Birlik olarak aldıkları makinelerle atıl durumda çürümeye terk edilen hayvansal gübrelerin geri dönüşüm sistemiyle doğal gübreye dönüştürüleceğini belirten Suiçmez, "Yapay gübreden doğal gübreye geçiş yapıyoruz. Hayvansal gübreleri geri dönüşüme kazandırdığımızda elde edilen gübre sayesinde hem verim artışı olacak hem kaliteli ürünler yetişecek en önemlisi de girdi maliyetleri düşecek" ifadelerini kullandı.

Suiçmez, Edirne Valiliği ve özel bir firmanın desteğiyle 350 bin lira değerindeki katı gübre dağıtım makinelerini aldıklarını ve yeni sezonda kullanılmaya başlanıp hayvansal gübrelerden elde edilen gübrelerin toprakla buluşacağını ifade etti.