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Edirne'de şiddetli fırtına! Festival ertelenebilir

Şiddetli yağış ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği Edirne'de, 180 sporcunun katıldığı 4. Bayrak Festivali'nin devam edip etmeyeceğine yapılacak toplantıyla karar verilecek.

17 Temmuz 2018 Salı 17:00
Edirne'de şiddetli fırtına! Festival ertelenebilir

Edirne'de, şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, 180 sporcunun katıldığı 4. Bayrak Festivali'nin devam edip etmeyeceğine yapılacak toplantıyla karar verilecek.

Kentte, sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.

Sıcaklığın 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın sabaha kadar zaman zaman kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

FESTİVAL ERTELENEBİLİR

4. Bayrak Festivali dolayısıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 180 sporcu Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda bir araya geldi. Açılış seremonisi öncesi çıkan fırtına, atletizm sahasına güneşten korunmak için kurulan büyük şemsiyelere, hoparlörlere ve masalara zarar verdi.

180 sporcu ve antrenörler tribünlere sığınarak bir süre yağmurdan korunmaya çalıştı.

Festivalin, yapılacak toplantının ardından iptal edilip edilemeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Bu arada vatandaşların yağmurdan korunma çabası da kameralara yansıdı. Şiddetli yağıştan 3,5 yaşındaki oğlu Talha’yı korumak isteyen Özlem Ayten oğluna çöp poşetinden yağmurluk yapıp camiye sığındı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:00
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. bayrak festivali

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