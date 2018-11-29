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Edirne'de selin ardından vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı

Edirne'de yer yer sele neden olan sağanak suları çekildi, vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:47
Edirne'de selin ardından vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı

Edirne merkezine dün 65 yılın ardından en yüksek düzeyde yağış düştü.

Metrekareye bir günde düşen 130 kilograma yakın yağışın çekilmesi sonrası su dolan bodrum ve 1. katlarda manzara ortaya çıktı.

Vatandaşlar yağmurdan sonra geriye kalan çamuru temizlemeye başladı, bazı dairelerdeki sular da motopomp yardımıyla tahliye ediliyor.

- Hastaneden sular çekildi

Kocasinan Mahallesi'nde acil servisinin tavanına kadar su dolan hastanede de suların çekilmesi sonrası durum ortaya çıktı. Hastane yatakları, cihazlar çamur içinde kalırken malzemeler kullanılamaz hale geldi

Temizlik çalışmalarının başlayacağı hastanede sağlık hizmeti verilemiyor. Aynı mahallede bulunan 112 İstasyonu'nda da sağlık çalışanları temizlik çalışmalarına başladı.

- Yeni aracı sular altında

Araçlarına su dolan vatandaşlar da araçlarını sanayideki tamircilere çekti. Arızalanan araçların tamirine başlandı. Birçok araç sahibi servislere başvurdu.

Kocasinan Mahallesi'nde park ettiği otoparkın su dolması sonucu 4 ay önce aldığı otomobili su altında kalan Filiz Birtane, "Gelip gelip duruma bakıyorum. Otomobilimi 4 ay önce almıştım. Bu çağda yazıktır, günahtır." dedi.

- Bazı binalarda elektrik yok

TREDAŞ İl Müdürü Alpay Karaer, AA muhabirine, risk oluşturmaması adına bazı binalara enerji geçişini durdurduklarını söyledi.

Kocasinan Mahallesi'nde yaklaşık 100 binada enerji kesintisi olduğunu ifade eden Karaer, "Binaların bodrum katları su dolu olunca, elektrik geliş yerlerinin birçoğu da bu bodrum katlarında olunca risk oluşmaması açısından güvenlik noktasında enerji kesintisine gittik. Suların çekilmesi sonrası ve kontrollerimiz ardından enerji vereceğiz. Bölgenin bugün büyük bölümüne enerji verilecek." bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:47
  1. Edirne
  2. çamur
  3. EDİRNE
  4. sel

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