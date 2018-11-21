Edirne'de sağanak hayatı etkiledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına ve tarihi çarşılara sığındı.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için karton parçası ve poşetler kullandı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.İş yeri sahipleri dükkanlarının önünde su birikmesine tepki gösterdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.



