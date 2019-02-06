Edirne'de sağanak
Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı06 Şubat 2019 Çarşamba 11:55
EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Vatandaşların şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştığı gözlendi. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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