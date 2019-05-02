Edirne’de Palyatif Bakım Ünitesi hayırseverler tarafından yenilendi

Edirne’de, hayırseverlerin desteğiyle hasta ve hasta yakınları için açık ve kapalı olarak oluşturulan Sosyal Alanları ile Palyatif Bakım Merkezi Ek Yataklı Servisi’nin açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde ülke genelinde başarıyla yürütülen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesinden ilham alınarak, Edirne Valiliği tarafından “Bir Dünya Kur” çatı programı oluşturuldu. Bu kapsamda, “Biriz, bütünüz, güçlüyüz” sloganıyla yola çıkan çatı programı, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Edirne’de yaşayan hayırseverlerin desteğiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Ek Binasında “Palyatif Bakım Ek Servisi” hizmete sunuldu.

Proje kapsamında Palyatif Bakım Ek Servisi, geniş amaçlı bilgilendirme ve eğitim salonu, dinlenme amaçlı sosyal alandan oluşan 3 farklı ünitenin yapımının tamamlandığı bildirildi. Hasta ve hasta yakınları için açık ve kapalı olarak oluşturulan sosyal alanları ile Palyatif Bakım Ek Servisi’nin açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp’in de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Palyatif Tedavi Üniteleri nitelikli şekilde sağlık hizmeti verilme imkanı sağlıyor"

Vali Canalp, söz konusu ünitenin önemine değinerek, "İnsanlarımız özellikle kanser gibi hastalıklarda evde tedavi imkanı bulunamayan durumlarda, çünkü bu tedavileri kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz, insanlar çok zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ama bu tedaviler hastanelerde yapıldığı zaman uzun tedavi gereken durumlarda insanlarımıza çok nitelikli şekilde sağlık hizmeti verilme imkanı sağlıyor Palyatif Tedavi Üniteleri" dedi.

Açılışın ardından Vali Canalp, Palyatif Bakım Ünitesi’nin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti.