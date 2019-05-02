0553 313 94 23

Edirne’de Palyatif Bakım Ünitesi hayırseverler tarafından yenilendi

Edirne’de, hayırseverlerin desteğiyle hasta ve hasta yakınları için açık ve kapalı olarak oluşturulan Sosyal Alanları ile Palyatif Bakım Merkezi Ek Yataklı Servisi’nin açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
Edirne’de Palyatif Bakım Ünitesi hayırseverler tarafından yenilendi

Edirne’de, hayırseverlerin desteğiyle hasta ve hasta yakınları için açık ve kapalı olarak oluşturulan Sosyal Alanları ile Palyatif Bakım Merkezi Ek Yataklı Servisi’nin açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp’in katılımlarıyla gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde ülke genelinde başarıyla yürütülen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesinden ilham alınarak, Edirne Valiliği tarafından “Bir Dünya Kur” çatı programı oluşturuldu. Bu kapsamda, “Biriz, bütünüz, güçlüyüz” sloganıyla yola çıkan çatı programı, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Edirne’de yaşayan hayırseverlerin desteğiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Ek Binasında “Palyatif Bakım Ek Servisi” hizmete sunuldu.


Proje kapsamında Palyatif Bakım Ek Servisi, geniş amaçlı bilgilendirme ve eğitim salonu, dinlenme amaçlı sosyal alandan oluşan 3 farklı ünitenin yapımının tamamlandığı bildirildi. Hasta ve hasta yakınları için açık ve kapalı olarak oluşturulan sosyal alanları ile Palyatif Bakım Ek Servisi’nin açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp’in de katılımlarıyla gerçekleştirildi.



"Palyatif Tedavi Üniteleri nitelikli şekilde sağlık hizmeti verilme imkanı sağlıyor"


Vali Canalp, söz konusu ünitenin önemine değinerek, "İnsanlarımız özellikle kanser gibi hastalıklarda evde tedavi imkanı bulunamayan durumlarda, çünkü bu tedavileri kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz, insanlar çok zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ama bu tedaviler hastanelerde yapıldığı zaman uzun tedavi gereken durumlarda insanlarımıza çok nitelikli şekilde sağlık hizmeti verilme imkanı sağlıyor Palyatif Tedavi Üniteleri" dedi.


Açılışın ardından Vali Canalp, Palyatif Bakım Ünitesi’nin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Henry Onyekuru: "Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
    1. Henry Onyekuru: "Beşiktaş derbisinden..
    2. AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’in Bitlis..
    3. Salihli potada fark yaptı
    4. "Öğretmenlik iş başında öğrenilen..
    5. Galatasaray'da derbi hazırlıkları
    6. Boyner'den Anneler Günü'ne özel hediye..
    7. Obezite cerrahisi tarihe karışıyor
    8. Zeytinburnu’nda Kent Konseyi Kadın..
    9. Dışişleri Bakanlığı Hindistan’daki..
    10. Sahurda "Mehter Marşı" çalacak..
    11. Otakçılar İmam Hatip Lisesi gönülleri..
    12. İhlas Grubundan Tercan Belediye..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    15. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    16. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    17. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    18. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    19. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    20. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    21. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    22. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    24. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    25. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    26. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    27. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    28. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    29. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!