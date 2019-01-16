0553 313 94 23

Edirne'de ormanlık alanda kesik kol bulunması

Keşan ilçesindeki ormanlık alanda arama ve inceleme çalışmalarına devam ediliyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
Edirne'de ormanlık alanda kesik kol bulunması

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kesik kol bulunan ormanlık alanda arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin çalışma yaptığı alana giriş izni verilmiyor.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta kozalak toplamaya giden bir kişinin ihbarı üzerine İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda omuz başından kesik, gazete kağıdına sarılı bir kol bulmuş, erişkin bir kadına ait olduğunu tespit edilen kesik kol savcının incelemesinin ardından, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenmişti. Polis ekipleri ormanlık alanda bu kişiye ait olduğu düşünülen vücut parçaları da bulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
  1. Didem Uslu
  2. kesik kol
  3. Keşan
  4. polis ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı
    1. Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta..
    2. Sarı yeleklilerden Google protestosu
    3. 31 yıl önce şehit olan Ali Türk için..
    4. Rıdvan Karakayalı kimdir? | CHP İzmir..
    5. Trabzon'da fırtına
    6. Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor
    7. Malatya'da aranan kişilere yönelik..
    8. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    9. GÜNCELLEME - Hırsızlıkta kullandıkları..
    10. Şanlıurfa'da sınav jokeri operasyonu!..
    11. Taner Toraman kimdir? | CHP Kars..
    12. DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4..
    13. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    14. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    15. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    16. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    17. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    18. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    19. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    20. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın