Edirne’de misket büyüklüğündeki dolu hasara yol açtı Edirne’nin Enez ilçesinde misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına hasara yol açtı.

Edirne’nin Enez ilçesinde misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına hasara yol açtı.

Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Sultaniçe sahillerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına, bazı araçların camlarının, bir çay bahçesindeki masa ve sandalyelerin kırılmasına neden oldu. Yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dolu yağışı sırasında kapalı yerlere sığınan vatandaşlar, son yılların en etkili yağışı olduğunu ifade ettiler.

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