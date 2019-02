Edirne’de, “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” Edirne’de gerçekleştirildi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferrah Şinik, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Edirne Cumhuriyet Başsavıcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektörler, akademisyenler, kurum il müdürleri katıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, böyle bir çalıştayda konuşma yapmaktan ve değerli misafirlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Bugün, kökleri asırlar öncesine dayanan kadim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi yad etmek için buradayız. Hepinizin bildiği üzere Osmanlı medeniyeti farklı kültürlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabileceği bir hayat tesis etmiştir. Osmanlı ile yüzünü İslam medeniyetine dönen bu topraklarda, bütün kimliklerin saygı ve hoşgörü ile karşılandığı, kimsenin kendi kültürünün ve inancının dışında bir hayata zorlanmadığı tarihi belgelerle sabittir. Ecdadımız, Anadolu gibi Rumeli’yi de kendi kültürüne özgü mimari eserlerle donatarak bu coğrafyada kültürel varlığını kalıcı hale getirmiştir. Çok kültürlü yapısıyla Avrupa ile payitaht arasında köprü olan Balkanlar, aynı zamanda bu toprakları da besleyen zengin bir medeniyet havzasıdır. Şimdi bize düşen geleneğimizin mirasından edindiğimiz kültürel değerlerimizi hafızamızda canlandırdığımız gibi hayatımızda da ihya etmektir. Hiç şüphesiz kültürümüz bizim için yalnızca bir miras değil aynı zamanda gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanettir. Biz de KADEM olarak Ahilik Teşkilatı’nın bir kolu olan Bâcıyân-ı Rum’daki kardeşlerimizin yolundayız. Çünkü medeniyetleri ayakta tutmanın ancak insanların gönlünde yer etmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla kadın erkek hepimiz milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

"Edirne, Evladı Fatihan’a baba ocağıdır"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin köklü geçmişine değindiği konuşmasında, "Fatih’in doğduğu, Balkanları ve İstanbul’u fetheden şehir olan Edirne’de, Balkanlı soydaşlarımıza ‘Evladı Fatihan’ denir. Edirne, Evladı Fatihan’a baba ocağıdır. O yüzden bu toplantının bugün burada olması çok anlamlı ve çok önemlidir. Trakya Üniversitesi en büyük yerleşkesinin adını ‘Balkan’, bir yerleşkesinin adını ‘Makedonya’, bir yerleşkesinin adını ‘Kosova’ koymuştur. Bilimsel dergilerimizin birçoğunun adından ‘Balkan’ kelimesi yer alır, senfoni orkestramızın adı Balkan’dır. 3 bin Balkanlı öğrenci burada eğitim görmektedir. Bin 658 Balkanlı öğrenciyi ise eğitip, yetiştirip mezun ettik. Bugüne kadar Balkanlar’da 315 yüksek lisans ve 59 doktora öğrencisi aldık. Balkanlar’ın en büyük hastanesinde her yıl ikiye katladığımız uluslararası hasta sayımızla soydaşlarımıza da şifa oluyoruz. Dış İşleri ile koordineli çalışarak tüm Balkanlar’a dokunmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde her gün, ‘Balkanlarla ilgili ne faaliyet yapmalıyız? Neler yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Balkan Üniversiteler Birliği’nin genel sekreteri ve kalıcı yönetim kurulu üyesiyiz. Evlatlarımıza Balkanlar’ı anlatan Bulgaristan, Makedonya, Kosova geceleri düzenliyoruz. Bugün Türkiye’de 206 üniversite var ama Balkanlar ve üniversite, dendiğinde ilk akla gelen Trakya Üniversitesidir. Balkanlar’da da Türkiye ve üniversite dendiğinde, akla yine önce Trakya Üniversitesi gelir. Bu özel toplantıda da KADEM Tekirdağ Temsilciliği ile çok önemli bir iş başardık. KADEM yöneticilerine, KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin’e ve KADEM üyelerine çok teşekkür ederim. Gümülcine Seçilmiş Müftümüz Sayın İbrahim Şerif, Karadağ Müftümüz Sayın Fırat Feyziç, Sayın Işık Ahmet aramızda, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizi ve çalışmalarımızı her zaman destekleyen, değerli Hocamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Prof. Dr. Mustafa Şentop da bizi yalnız bırakmadı, kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Üniversitem ve şahsım adına, bu güzel topluluğu buluşturan, başta Kadem Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ile eşim Dr. Nilgün Tabakoğlu olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

"Mirasımızın izleri çok önemli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, medeniyetimizin önemli bir mihenk taşı olan kadim şehir Edirne’de bir Balkan-Türk Kadın Çalıştayı yapıyor olmanın önemini vurguladığı konuşmasında, "Bugün 21. yüzyılın hemen başındayız ama başarısızlıklarla dolu 20. yüzyılın ardından geldiğimiz noktada, insanlık yeni bir çıkış arayışı içerisinde. Hukuk, siyasi ve kültürel olarak yeni bir dönemin başlangıcının emarelerini görüyoruz. İşte bu noktada mirasımızın bizlere bıraktıkları, getirdikleri, mirasımızın izleri çok önemli. Bir medeniyetin gelişme-yükselme döneminde mi yoksa gerileme döneminde mi olduğunu anlamanın birçok yolu var. Bunlardan en önemlisi şudur ki, bir kültür ve medeniyet kendi coğrafya alanı dışında yaşayan insanlara da bir ümit veriyorsa, onlar için de bir cazibe merkezi olmaya devam ediyorsa o medeniyet ilerleme, yükselme ve gelişme dönemindedir. Bir medeniyet kendi coğrafyasındaki insanlara, kendi havzası içindeki insanlara bile bir ümitsizlik veriyorsa o zaman o medeniyetin gerileme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzyılda parlak ve gelişmiş medeniyetin örneğini vermiş aziz medeniyetimizi tekrar güncelleyerek bugünün şartlarında insanlara sunma çabasında olduğumuzu görüyoruz. Bu coğrafyanın insanları, Balkanlar’ın insanları, bu büyük medeniyetin insanları; bir gelecek, adil bir medeniyet kurma imkanı içerisinde. Dolayısıyla bizim gözümüzü başka yerlere değil bu mirasımıza çevirmemiz, insanlara sunacağımız değeri göstermemiz gerekiyor. Birçok görüşün konuşulacağı, mirasımızı yeniden gözden geçirme, ona yeniden alıcı gözle bakma fırsatının olacağı bu toplantıyı, Balkanlar’daki o büyük medeniyetin ilk adımlarının atıldığı Edirne’de gerçekleştiriyoruz. Kadın çalıştayı olmasının ayrı bir önemi var. Kadınlar kültürün taşıyıcısıdır. Bütün kültürler açısından böyledir. Gerek kültürün ince detaylarını dokuyanlar ve bunları aktaranlar gerekse sonraki kuşaklarla doğrudan temas kurmaları anlamında kadınlar çok önemli. Balkan kadınlarının da 1. Balkan Türk Kadın Çalıştayı’nda bir araya gelmesi, bu mirası değerlendirmesi, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bir fikir teatisinde bulunması çok önemli. Başta kadınlarımız ve Trakya Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın geleneksel hale gelmesini arzu ederek, birçok konunun tartışılarak birçok çözümün gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Çalıştayda protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Mirasımızın İzinde: Balkanlarda Türkler” konulu açılış panelinin moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem yaparken Müferrah Şinik (Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlemento Başkanvekili), Salih Murat (Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi), Rıfat Feyziç (Karadağ Müftüsü) ve Dr. Pervin Hayrullah (Batı Trakya Türk Kadın Platformu, BAKEŞ) konuşmacı olarak yer aldı.