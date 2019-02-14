Edirne’de ‘Mirasımızın izinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı’

Trakya Üniversitesi, KADEM Tekirdağ Temsilciliği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen ve Balkanlar’daki soydaş kadınların sorunlarına çözüm önerileri sunulması amaçlanan “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde, 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte, TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop ve KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra Türkiye ve Balkanların önemli siyaset, akademi ve sivil toplum alanında önde gelen isimleri ağırlanacak.9 Balkan ülkesi ve Türkiye’den akademisyen ve STK temsilcilerinden 45 konuşmacının yer alacağı oturumlarda, ülkelere göre yaşanan zorluklarda avantaj ve dezavantajlar belirlenerek, tespit edilen zorlukların önceliklerine göre derecelendirilmesi, mevcut zorluklara yönelik yeni çözüm önerileri ve yeni fikirler, ortaklıklar, işbirlikleri geliştirilmesi amaçlanacak.

Bulunduğu bölgeye ve Balkanlara uzun yıllar hizmet vererek tarihi mirasının sorumluluklarını yerine getiren Trakya Üniversitesinde gerçekleşecek çalıştay, “Balkan Coğrafyasında Yaşayan Türk Ailelerinde Milli ve Manevi Değerlerin Korunması ve Geleceklere Nesillere Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” gibi konulara dikkat çekerken Balkanlar ve Türkiye’de faaliyet gösteren 20’ye yakın sivil toplum kuruluşunun tanıştırılmasına imkan sağlayacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri çalıştay ile ilgili "Trakya Üniversitesi olarak tarihi mirasımızın bize yüklediği sorumlulukla, Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza her zaman kucak açtık, açmaya da devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi, Türkiye’de Balkanlar kökenli en fazla öğrenciye eğitim veren, yıllardır Balkanlara gönül köprüleri kuran bir kurum. Üniversitemiz sadece eğitim verdiği öğrenciler aracılığıyla değil, ürettiği projelerle, farklı iş birlikleriyle, çeşitli çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Balkanlardaki soydaşlarımızın sesi, soluğu olmak için çabalıyor. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarda, kahramanlığı ve cefakarlığı dünyaya örnek olan soydaş kadınlarımız da önemli bir yer tutuyor. Bu çalıştay, siyaset, akademi ve sivil toplumdan birçok önemli ismi buluşturacak olmanın çok ötesinde, somut çıktılarıyla soydaşlarımızın sorunlarına çare üretecek bir platform haline gelecek. Ülkemizden ve Balkanlardan gelecek misafirlerimizi Trakya Üniversitesinde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Gün boyu oturumların devam edeceği “Mirasımızın İzinde: Birinci Balkan Türk Kadın Çalıştayı” ülke tanıtım etkinlikleri, Balkan yemekleri, Sufi müzik dinletisi ile zenginleşerek “Balkan Türk Kadın Bestekârlar Konseri” ile son bulacak.