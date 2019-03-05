Edirne'de meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil ile Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobil Havsa Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Karaduman ile araçlardaki 4 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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