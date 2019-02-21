Edirne’de lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı Edirne’nin Enez ilçesi sahilinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’nin Enez ilçesi sahilinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkisi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu, 5’i çocuk, 6’sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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