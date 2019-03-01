Edirne’de kumar baskını: 4 adet kumar makinesi ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis tarafından bir adreste yapılan aramada 4 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde duyumların alınması üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada; girişte 1 adete sigaramatik diye tabir edilen makine, ikinci bir oda içerisinde 3 adet kumar makinesi ele geçirildi. Aramanın yapıldığı esnada E.S. isimli şahsın makineye para atarak kumar oynadığı tespit edilirken, kumar ve oyun makineleri muhafaza altına alındı.

E.S’ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre cezai işlem uygulanırken, bahse konu kumar makineleri iş yeri sahibinin huzurunda açılarak her makine için ayrı ayrı sayım yapıldı. Ele geçirilen bin 386 TL muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.