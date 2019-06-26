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Edirne’de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:09
Edirne’de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.


Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:09
  1. doğa

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